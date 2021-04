Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar et Mbappé, voici le feuilleton Icardi !

Publié le 9 avril 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien qu'il ait été transféré définitivement au PSG il y a un an, Mauro Icardi n'est pas encore garanti de poursuivre l'aventure à Paris cette saison. L'attaquant argentin ne serait pas opposé à un retour en Serie A, tandis que compte tenu de ses prestations, le club de la capitale pourrait également envisager un départ avec en perspective une opération avec la Juventus pour récupérer Paulo Dybala.

L'histoire entre le PSG et Mauro Icardi avait parfaitement débuté. En fin connaisseur du marché italien, Leonardo avait flairé le bon coup en profitant du conflit entre le joueur et l'Inter Milan pour obtenir son prêt en toute fin de mercato estival 2019. La succession d'Edinson Cavani dont le bail arrivait à échéance en juin 2020 était déjà réglée. Et Mauro Icardi n'a pas mis longtemps à s'illustrer. Ses six premiers mois au PSG sont excellents puisque le natif de Rosario trouve le chemin des filets à 17 reprises en 19 apparitions et son profil semble parfaitement s'accorder avec Kylian Mbappé et Neymar. Les Parisiens semblent donc enfin avoir trouvé l'attaquant complémentaire à ses deux stars. Toutefois, Mauro Icardi ne confirmera jamais. Son année 2020 est très décevante. Il traversera d'ailleurs la seconde partie de la saison dernière comme un fantôme. Thomas Tuchel, qui ne voulait pas de l'attaquant argentin et réclamait Pierre-Emerick Aubameyang, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ne l'utilisera même pas une seule minute lors de la double confrontation contre le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, et n'était qu'un second choix lors du Final 8 à Lisbonne. Lors de la première partie de saison, son hygiène de vie et les blessures l'ont empêché d'enchaîner, et l'arrivée de Mauricio Pochettino ne change pas vraiment la donne.

Le feuilleton Icardi est lancé