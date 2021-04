Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara passe à l'action pour le transfert de Mauro Icardi !

Publié le 9 avril 2021 à 10h15 par A.M.

En difficulté au PSG ces derniers mois, Mauro Icardi pourrait partir cet été. Dans cette optique, Wanda Nara se serait déjà entretenue avec les dirigeants de la Juventus.

Un an après son transfert définitif au PSG, Mauro Icardi semble déjà être sur le départ. Il faut dire que l'attaquant argentin peine à confirmer son excellente première partie de saison dernière et a même vu Moise Kean le devancer dans la hiérarchie des buteurs. Entre une hygiène de vie souvent pointée du doigt et des blessures à répétition, l'ancien avant-centre de l'Inter Milan se retrouve plus que jamais sur le départ, et un retour en Serie A cet été semble se confirmer.

Wanda Nara aurait rencontré la Juve