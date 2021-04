Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut compter sur un atout inattendu pour Mbappé !

Publié le 9 avril 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que son avenir au PSG semble encore incertain, Kylian Mbappé pourrait toutefois reconsidérer son avenir suite aux prestations abouties contre le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail au PSG, ce qui jette un gros froid sur son avenir puisque s'il refuse d'étendre son engagement à Paris, sa vente cet été sera inévitable sous peine de prendre le risque de le voir partir libre dans un an. L'attaquant français a d'ailleurs été interrogé sur son avenir mercredi soir. Mais il s'est montré assez laconique à ce sujet. « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », confiait-il au micro de Sky Allemagne .

L'avenir de Mbappé influencé par les victoires contre le Barça et le Bayern ?

L'avenir de Kylian Mbappé reste toutefois au cœur des toutes les discussions sur la scène européenne. Il faut dire que l'attaquant du PSG a impressionné contre le FC Barcelone puis le Bayern Munich. Le Champion du monde a inscrit six buts lors des trois premiers matches après la phase de groupes. Et selon les informations du Parisien, ces prestations pourraient convaincre Kylian Mbappé de rester. Et pour cause, son doublé contre le Bayern Munich a prouvé qu'il pouvait briller, même accompagné d'Angel Di Maria et Neymar. Après avoir longtemps voulu être la tête de gondole d'un projet, et donc la seule star, le Champion du monde a pu constater que c'était possible au PSG, même accompagné d'autres grands noms. Une donnée importante dans sa réflexion.