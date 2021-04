Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à dégainer une offre XXL pour Kylian Mbappé ?

Publié le 9 avril 2021 à 0h45 par B.C.

Déterminé à mettre la main sur Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid serait disposé à formuler une grosse offre au PSG pour parvenir à ses fins.

Toujours en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé se fait attendre. Pourtant, le PSG espère être rapidement fixé, puisque la décision du champion du monde tricolore sera déterminante en vue du prochain recrutement parisien. Interrogé sur le sujet ce mercredi après la victoire face au Bayern Munich, Kylian Mbappé s’est de nouveau montré énigmatique au micro de Sky Allemagne : « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi. » Comme vous l’a révélé le10sport.com ce jeudi, les discussions sont actuellement bloquées entre le PSG et Kylian Mbappé, ne voulant pas s’engager sur une trop longue durée afin de pouvoir rester libre, de quoi arranger le Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à mettre le paquet sur Mbappé