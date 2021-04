Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero... Thomas Tuchel prêt à frapper un énorme coup ?

Publié le 8 avril 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Agüero et que le Real Madrid est cité sur celles d’Erling Haaland, Chelsea aurait l’intention de tenter d’enrôler les deux hommes.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être animée en ce qui concerne les attaquants. En effet, outre Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG, Erling Haaland est annoncé sur le départ du Borussia Dortmund tandis que Sergio Agüero quittera Manchester City le 30 juin prochain au terme de son contrat. Ainsi, le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces d’Erling Haaland, tout comme le FC Barcelone, alors que le PSG et encore le Barça voudraient s’attacher les services de celui qu’on surnomme El Kun . Seulement voilà, Chelsea aurait l’intention de se joindre à la bataille, et pas de n’importe quelle manière !

Chelsea voudrait recruter Erling Haaland ainsi que Sergio Agüero