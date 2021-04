Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pogba, De Ligt… Un gros coup préparé par Laporta avec Raiola ?

Publié le 8 avril 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone aurait conscience qu’il sera très difficile de mettre la main sur Erling Haaland, Joan Laporta n’aurait pas tiré un trait sur tous les protégés de Mino Raiola, s’occupant notamment des intérêts de Paul Pogba et Matthijs de Ligt.

Élu président du FC Barcelone il y a quelques semaines, Joan Laporta voit grand pour relancer un club en difficulté sur le plan sportif. Outre la prolongation de Lionel Messi, l’avocat de formation souhaiterait également mettre la main sur plusieurs pointures, dont Erling Haaland. Cependant, ce dossier s’annonce très compliqué à boucler sur le plan financier, voire impossible à en croire OK Diario . Le média espagnol annonce même que Joan Laporta aurait fait exprès de rencontrer Mino Raiola il y a quelques jours afin de faire monter les enchères, et obliger le Real Madrid à débourser un montant plus important. Cependant, le Barça pourrait se positionner sur d’autres joueurs de l’écurie Raiola.

Un joueur de Raiola bientôt au Barça ?