Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid s’est fixé un objectif colossal !

Publié le 8 avril 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé aurait communiqué au PSG son intention de s’en aller au terme de cette saison, le Real Madrid n’en aurait pas oublié Erling Haaland pour autant.

« Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », a expliqué Kylian Mbappé ce mercredi au terme de sa grande performance contre le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (victoire 3-2 des Parisiens à l’Allianz Arena). Cependant, il se pourrait que l’international français n’ait tout simplement pas voulu gâcher la fête en annonçant sa décision. En effet, à en croire la Cadena SER , le joueur de 22 ans aurait tout simplement pris la décision de quitter le PSG cet été, à un an du terme de son contrat dans la capitale française. Son souhait de rejoindre le Real Madrid, et il aurait déjà communiqué au board parisien sa décision.

Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, le Real Madrid veut… les deux !