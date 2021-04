Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit le bout du tunnel pour Neymar…

Publié le 8 avril 2021 à 16h30 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est montré optimiste quant à une prolongation de contrat de Neymar au micro de Sky Sport. Comme le10sport.com vous l’a souligné ce jeudi, tout est bouclé entre le PSG et le Brésilien alors que la presse catalane a tenté un ultime coup de poker ces derniers jours.

Se pourrait-il que Neymar prenne tout le monde de court et décide de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG ? C’est du moins l’hypothèse que la presse ibérique a partagé ces derniers temps. ARA disait même la semaine dernière que Neymar souhaitait d’ici la fin de sa carrière rejouer aux côtés de Lionel Messi. Le départ programmé de l’Argentin en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat, serait à présent susceptible de se transformer en prolongation, l’élection de Joan Laporta ayant redistribuée toutes les cartes. El Chringuito ou encore Mundo Deportivo ont par la suite expliqué que Neymar pourrait revenir au FC Barcelone à l’été 2022, libre de tout contrat ou cet été par le biais d’un troc dans lequel Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann pourraient jouer un rôle. Très peu pour l’ancien de l’Atleitico de Madrid qui ne caresserait pas le désir de rejoindre le PSG. En ce qui concerne Dembélé, tout dépendrait de sa prolongation de contrat, qui expire en juin 2022 au Barça . Quoi qu’il arrive, Neymar ne devrait pas débarquer au FC Barcelone, étant tout proche de prolonger son contrat comme Leonardo l’a laissé entendre.

Leonardo confiant, et pour cause…

Auteur de deux passes décisives pour Kylian Mbappé et Marquinhos mercredi soir lors du Bayern Munich - PSG (2-3), Neymar devrait prolonger son contrat prochainement au PSG et ce, jusqu’en juin 2026. Interrogé sur les dossiers Mbappé et Neymar, le directeur sportif du PSG s’est plutôt montré optimiste au micro de Sky Sport en faisant passer le message suivant. « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ». Quelques heures plus tôt, au micro d’ Europe 1 , le coéquipier du numéro 10 du PSG, Ander Herrera, assurait que la prolongation de Neymar ferait l’unanimité dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. « Ce n’est pas le moment et je ne suis pas la personne pour parler de la prolongation de Neymar. Mais bien sûr on veut que Neymar reste encore beaucoup de saisons » . Et la déclaration de Leonardo est tout, sauf anodine.

Un accord totalement bouclé, plus qu’à attendre l’annonce