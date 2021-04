Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait lâché une bombe sur son avenir en interne !

Publié le 8 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Selon les informations de la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait fait part à sa direction de sa décision de ne pas prolonger son contrat au PSG. Si cela venait à se confirmer, un départ cet été serait inévitable.

Auteur d'une magnifique prestation contre le Bayern Munich mercredi soir, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son avenir. « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », a lancé l'attaquant du PSG alors que la direction du club de la capitale attend toujours une réponse. Et pour cause, le contrat du Champion du monde s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ dès cet été sera inévitable afin de ne pas prendre le risque de voir Kylian Mbappé partir libre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions bloquent notamment sur la durée du contrat.

Mbappé aurait décidé ne pas prolonger au PSG