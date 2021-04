Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Cristiano Ronaldo totalement relancé ?

Publié le 8 avril 2021 à 16h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait animer le prochain mercato estival.

Arrivé à la Juventus pour gagner la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo semble s’agacer des échecs de son équipe dans la plus prestigieuse compétition européenne. Ainsi, la presse italienne a évoqué un possible départ pour le Portugais, à un an de la fin de son contrat avec La Vieille Dame. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain est annoncé comme l’un des possibles courtisans de Cristiano Ronaldo, alors que les médias espagnols annoncent un possible retour au Real Madrid, club qu’il a quitté en 2018.

Avec la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo restera à la Juventus