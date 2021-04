Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve Cristiano Ronaldo est toujours permis, mais…

Publié le 5 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Ayant connu un nouvel échec en Ligue des champions avec la Juventus, Cristiano Ronaldo voudrait se donner une ultime chance avec la Vieille Dame l’année prochaine. Sinon il partirait. Le PSG sait à quoi s’attendre.

Les années se suivent se ressemblent pour Cristiano Ronaldo. À l’instar des deux autres campagnes de Ligue des champions disputées avec la Juventus, le Portugais n’est pas parvenu à atteindre le dernier carré de la compétition alors qu’il avait signé à la Vieille Dame dans le but de placer le club turinois sur le toit de l’Europe. Une nouvelle fois éliminé en 1/8ème de finale de C1 contre le FC Porto cette fois-ci, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ et notamment du côté du PSG. Mais une telle éventualité ne serait possible que si la Juventus échouait dans la course à l’Europe.

Cristiano Ronaldo ne partirait que si la Juventus ne se qualifiait pas en C1