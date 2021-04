Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça commence à bouger en coulisses pour Haaland !

Publié le 8 avril 2021 à 14h00 par A.C.

Erling Haaland, devenu en quelques semaines l’un des joueurs les plus courtisés au monde, pourrait bien quitter le Borussia Dortmund cet été.

Avec Kylian Mbappé, il est devenu le joueur que tous les clubs s’arrachent. Il faut dire qu’Erling Haaland affiche des statistiques absolument invraisemblables depuis plus d’un an. Déjà lié à la Juventus, Manchester United, le PSG ou encore le Bayern Munich, l’attaquant de 20 ans a vu son avenir être totalement relancé avec l’arrivée du Real Madrid et du FC Barcelone. Les deux géants de Liga semblent en effet déterminés à rafler la mise pour la star du Borussia Dortmund, dont l’entourage a d’ailleurs récemment rencontré les respectifs clubs intéressés.

Dortmund tiendrait déjà le successeur d’Haaland