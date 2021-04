Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba inclus dans une opération XXL ?

Publié le 9 avril 2021 à 0h30 par B.C.

Alors que son avenir reste incertain, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG et de la Juventus. Et dans ce dossier, le club turinois pourrait avoir un avantage de taille.

Si les situations de Neymar et Kylian Mbappé font énormément parler, d’autres joueurs importants voient eux aussi leur contrat arriver à expiration en juin 2022, et arrivent ainsi à un tournant de leur carrière, à l’instar de Paul Pogba. En décembre dernier, Mino Raiola avait clairement annoncé que l’heure du départ était venue pour l’international français, ne souhaitant plus évoluer à Manchester United. Depuis, la situation de Pogba chez les Red Devils s’est améliorée, mais son avenir reste incertain, d’autant que plusieurs prétendants restent à l’affût, à l’instar du PSG, du Real Madrid, mais également de la Juventus, qui pourrait avoir un atout de taille dans ce dossier.

Kulusevski pour débloquer le dossier Pogba ?