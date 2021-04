Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba face à un mur pour rejoindre Zinedine Zidane ?

Publié le 8 avril 2021 à 10h30 par Th.B.

Alors que l’avenir de Paul Pogba est souvent lié au Real Madrid, le champion du monde tricolore ne pourrait pas facilement troquer la tunique de Manchester United pour la merengue pour trois raisons distinctes.

À l’instar de Neymar ou encore de Kylian Mbappé, Paul Pogba fait régulièrement parler de lui sur le marché des transferts. Que ce soit lors des périodes de mercato ou en dehors comme c’est le cas actuellement. Certes, les cadors européens sont frappés comme tout le monde par la crise économique engendrée par le Covid-19. Mais ce n’est pas ce qui empêcherait certaines formations à tenter leur chance pour le milieu de terrain de Manchester United pour qui même son neveu de 5 ans parviendrait à trouver un point de chute selon le représentant de Paul Pogba, Mino Raiola. « Je parle à beaucoup de directeurs sportifs, de managers, d'entraîneurs et il est très apprécié. Je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule vérité pour toute chose. Ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas celle du marché. Alors, le jour où Paul Pogba n'aura plus de club, il ne sera pas apprécié ou sous-évalué. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me demande : "Pouvez-vous trouver un club pour Paul ?", je pourrais prendre mon neveu de cinq ans et trouver un club pour Paul, et un club de très haut niveau » . Selon Foot Mercato , le PSG et la Juventus auraient des vues sur Pogba, mais la presse espagnole a récemment révélé qu’il en serait autant pour le Real Madrid. Mais plusieurs conditions devraient être remplies.

Le flop Hazard, le flou autour de Zidane et les finances…