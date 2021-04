Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid… Le feuilleton Kylian Mbappé s’emballe !

Publié le 8 avril 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 8 avril 2021 à 20h50

En fin de contrat au PSG le 30 juin 2022, Kylian Mbappé et le club de la capitale ne sont toujours pas fixés quant à la suite de leur union au-delà de cette saison 2020/2021.

Prolonger ou partir cet été ? Tel est le dilemme présent dans l’esprit de Kylian Mbappé à l’heure actuelle, plus que jamais à la croisée des chemins dans son aventure au PSG. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici cet été, le club parisien n’aura alors d’autre choix que de le vendre pour ne pas s’exposer au risque de le voir partir libre un an plus tard, le 30 juin 2022. Mais avant d’en arriver à ce scénario que personne ne souhaite au sein du board parisien, Leonardo travaille d’arrache-pied dans l’optique de convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail avec le club de sa ville natale. Mais pour l’heure, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce jeudi, les négociations se heurtent pour l’heure à la volonté de l’attaquant de 22 ans qui ne voudrait pas perdre toute mainmise sur son avenir en signant un longue durée.

Kylian Mbappé n’a rien communiqué au PSG au sujet du Real Madrid

Bref, autant dire que l’incertitude règne encore et toujours dans le dossier Kylian Mbappé, comme c’est le cas depuis plusieurs mois maintenant. Cela donne d’ailleurs des idées à la presse espagnole, qui annonce fréquemment que l’ancien joueur de l’AS Monaco ne rêve que de rejoindre le Real Madrid et qu’il n’a presque plus la moindre considération pour le PSG. Dernier exemple en date, la Cadena SER a annoncé ce jeudi que celui qui a inscrit un doublé à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3) aurait communiqué à Paris son intention de ne pas prolonger pour s’en aller au Real Madrid dès cet été. Mais bonne nouvelle pour les supporters parisiens, cette annonce de la radio espagnole serait complètement infondée à en croire les informations dévoilées par Mohamed Bouhafsi dans l’émission Top of the Foot sur RMC Sport . Selon lui, l’entourage de Kylian Mbappé expliquerait qu’aucune annonce n’a été faite au PSG par Kylian Mbappé concernant une arrivée au Real Madrid l’été prochain. Ainsi, pour l’heure, le statu quo perdurerait dans le dossier et les discussions continueraient entre le PSG et l’attaquant tricolore de 22 ans dans l’optique de parvenir à un accord pour une prolongation.

Leonardo promet « des annonces qui devraient vous rendre heureux… »