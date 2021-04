Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe lâchée par Kylian Mbappé en interne ? La réponse !

Publié le 8 avril 2021 à 19h45 par H.G. mis à jour le 8 avril 2021 à 19h46

Alors que la presse espagnole annonce ce jeudi que Kylian Mbappé aurait communiqué au PSG son intention de rejoindre le Real Madrid cet été, ces informations seraient infondées.

Ce jeudi aurait pu être un tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, tandis que l’international français a assuré à plusieurs n’avoir pris aucune décision quant à son avenir, la Cadena SER a annoncé ce jeudi que l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait communiqué au PSG son intention de s’en aller l’été prochain au Real Madrid. Cela aurait ainsi offert une fenêtre de tir idéale au club madrilène dans l’optique de s’attacher les services de Kylian Mbappé, un joueur que l’écurie présidée par Florentino Pérez rêve d’enrôler de longue date.

Kylian Mbappé n’aurait rien communiqué au PSG !