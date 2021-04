Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a un plan bien précis pour recruter Kylian Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale aurait déjà une idée bien précise de la manière avec laquelle il tentera de s’attacher ses services.

Kylian Mbappé pourrait bien être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En effet, à un peu plus d’un an de la fin de son contrat à Paris, l’attaquant français pourrait être mis sur le marché par les Parisiens s’il ne prolonge pas son bail d’ici cet été, l’écurie francilienne ne pouvant se permettre de prendre le risque d’un départ libre. Et justement, à en croire les derniers échos venus d’Espagne, tout indique que l’option d’un départ cet été sera celle qui se produira. En effet, la Cadena SER explique ce jeudi que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà communiqué au PSG son intention de ne pas renouveler son contrat.

Le Real Madrid souhaiterait agir en toute transparence avec le PSG