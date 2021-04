Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation… Nouvelle confirmation de taille pour l’avenir de Neymar !

Publié le 8 avril 2021 à 23h45 par B.C.

Alors que le PSG est en difficulté pour la prolongation de Kylian Mbappé, la tendance serait radicalement différente avec Neymar, et ce contrairement aux récentes révélations de la presse espagnole.

Désormais heureux à Paris, Neymar se dirige tout droit vers une prolongation avec le PSG. Les discussions entre les deux parties avancent en effet favorablement, et l’optimisme est de mise au sein du club de la capitale. Cependant, la presse espagnole est venue jeter un froid sur ce dosser. Samedi, le quotidien ARA a indiqué que Neymar avait proposé ses services au FC Barcelone, le numéro 10 du PSG ayant conscience que son grand ami Lionel Messi pourrait finalement rester en Catalogne. Le média catalan ajoutait que Neymar avait d’ailleurs paralysé les discussions avec le PSG, de quoi susciter l’inquiétude de nombreux supporters.

Le PSG très optimiste pour Neymar