Mercato - PSG : Grande inquiétude pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 8 avril 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que le suspense reste entier pour l’avenir de Kylian Mbappé, l’inquiétude grandit au sein du PSG dans ce dossier.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se fait attendre pour son avenir. D’après la presse espagnole ce jeudi, l’international français aurait décidé de ne pas prolonger son bail, ce qui pourrait alors précipiter son départ cet été. Présentateur de l’émission El Chiringuito diffusée sur La Sexta , Josep Pedrerol a de son côté annoncé que Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Un emballement qui a obligé l’entourage du joueur à répondre par le biais de RMC , expliquant que l’attaquant n’avait fait aucune annonce au PSG pour son avenir. En clair, il n’y aurait rien de nouveau à signaler dans ce dossier très incertain, de quoi susciter l’inquiétude du PSG.

50/50 pour l’avenir de Mbappé ?