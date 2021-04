Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va bien tenté un coup en Ligue 2 !

Publié le 9 avril 2021 à 7h45 par A.M.

Déjà suivi par l'OM cet hiver, Amine Adli est toujours dans le viseur du club phocéen qui pourrait revenir à la charge cet été pour le milieu de terrain de Toulouse.

Après le départ Morgan Sanson, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt d'Olivier Ntcham, mais Pablo Longoria avait multiplié les pistes au milieu de terrain. Ainsi, le nom d'Amine Adli a notamment été cité régulièrement. A l'issue du mercato, le milieu de terrain de Toulouse évoquait d'ailleurs l'intérêt de l'OM. « C’était nouveau pour moi d’être sollicité mais avec mes agents et ma famille, on a bien géré ça. J’ai gardé la tête froide. Ce n’était pas une situation difficile à vivre parce que je connaissais mon choix : rester. Et on le voit bien car je suis ici. Comment ai-je géré ça ? Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal ! Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club », confiait-il en conférence de presse.

Longoria ne lâche pas Adli !