Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour le prix de sa dernière piste !

Publié le 9 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Pour remplacer Olivier Ntcham, Pablo Longoria penserait à Gedson Fernandes. Toutefois, pour l’OM, le joueur du Benfica ne devrait pas être donné…

A l’OM, l’avenir d’Olivier Ntcham serait déjà scellé. Alors que le milieu de terrain français a été prêté avec option d’achat, à hauteur de 5M€, celle-ci ne devrait pas être levée. A la fin de la saison, Ntcham devrait donc revenir au Celtic Glasgow et à l’OM, Pablo Longoria penserait déjà à le remplacer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, selon les dernières informations de Fotomac , le président marseillais serait déjà passé à l’offensive pour Gedson Fernandes, aujourd’hui prêté à Galatasaray par Benfica.

« C’est un joueur qui sera un peu bradé, mais… »