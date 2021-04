Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce constat accablant sur le départ de Ruffier...

Publié le 9 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Ancien portier légendaire de l'ASSE, Ivan Ćurković ne cache pas sa tristesse face à la façon dont Stéphane Ruffier a terminé son aventure avec les Verts.

L'arrivée de Claude Puel a coïncidé avec le début de la fin de l'histoire entre Stéphane Ruffier et l'ASSE. Après plusieurs mois de tensions entre les deux parties, le portier français a finalement été limogé. Quelques jours plus tard, il annonçait même mettre un terme à sa carrière sportive. Interrogé sur cette situation, Ivan Ćurković, mythique gardien de but de l'ASSE entre 1972 et 1981, affiche sa déception.

«Partir comme ça, il y a comme une forme d’amertume»