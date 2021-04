Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier donne le ton pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 20h10 par Th.B.

Contractuellement lié au LOSC jusqu’en juin 2022, Christophe Galtier a clairement fait comprendre qu’il n’était pas lassé de son rôle sur le banc de Lille bien qu’il ne comptait pas s’y éterniser comme lors de son expérience à l’ASSE.

Au vu du travail qu’il effectue au LOSC, le club lillois pointant à la première place du classement de Ligue 1, Christophe Galtier voit sa cote grimper sur le marché. En effet, alors qu’il semble avoir été une piste de l’OM en mai dernier moment où l’avenir d’André Villas-Boas s’écrivait en pointillés suite au départ « d’un commun accord » avec la direction phocéenne d’Andoni Zubizarreta, le coach du LOSC a également été lié à l’OGC Nice ou à l’OL plus récemment. Cependant, il n’y a aucun contact avec le club présidé par Jean-Michel Aulas comme Olivier Létang l’a confié à RMC lundi. « Quand vous êtes très heureux de la collaboration avec quelqu’un, vous avez envie qu’elle perdure. Je souhaite que Christophe (Galtier) reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. Il est concentré sur la fin de saison. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe ». Le président du LOSC a souligné sa volonté de faire perdurer la collaboration entre Lille et Christophe Galtier. Du point de vue du principal intéressé, l’implication dans le projet lillois est totale, mais elle ne durera pas des années.

« Je ne ferai pas sept ou huit ans comme à Saint-Etienne »