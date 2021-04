Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique s’enflamme pour l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 8 avril 2021 à 19h10 par T.M.

Depuis fin février, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l’OM. Et l’Argentin a déjà réussi à séduire ses joueurs à l’instar notamment de Luis Henrique.

Cela fait maintenant quelques semaines qu’un nouveau chapitre a débuté à l’OM. En effet, Jorge Sampaoli a remplacé André Villas-Boas sur le banc phocéen et l’Argentin a été chargé de donner une véritable identité à son équipe. Alors qu’il ne faut pas s’attendre à des changements radicaux dans l’immédiat, les joueurs de l’OM ont tout de même été très réceptifs au discours de Sampaoli et cela s’est traduit sur le terrain avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite pour l’entraîneur marseillais.

« Un très bon entraîneur »