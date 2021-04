Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un message fort à Strootman et Radonjic !

Publié le 8 avril 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors qu’ils ont quitté l’OM au cours du mercato hivernal, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic restent néanmoins sous contrat. Et Jorge Sampaoli n’exclut pas leur retour au sein du projet McCourt en fin de saison…

Engagés jusqu’en juin 2023 avec l’OM, Kevin Strootman et Nemanja Radonjic sont respectivement prêtés du côté du Genoa et du Hertha Berlin depuis le mois de janvier. Mais de quoi sera fait leur avenir ? Ces deux dossiers font déjà couler beaucoup d’encre, d’autant que Pablo Longoria ne semble clairement plus compter sur les deux joueurs pour l’avenir du projet McCourt. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a évoqué l’avenir de Strootman et Radonjic à l’OM.

« Nous suivons les joueurs prêtés »