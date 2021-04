Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli, parti pour rester ?

Publié le 6 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Semblant parvenir à redresser l’OM après des ultimes moments compliqués avec André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est appelé à s’inscrire dans la durée à Marseille selon Alvaro Gonzalez.

Arrivé à la fin du mois de février pour prendre la succession d’André Villas-Boas à la suite de l’intérim de Nasser Larguet, Jorge Sampaoli affiche un bilan positif après avoir passé quatre matchs sur le banc de l’OM. En effet, hormis l’accident de parcours survenu à Nice avant la trêve internationale (3-0), le technicien argentin est parvenu à amener son effectif à la victoire à trois reprises face à Rennes, Brest et Dijon dimanche soir. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Sampaoli devrait s’inscrire dans la durée à l’OM selon son défenseur Alvaro Gonzalez.

Alvaro Gonzalez voit loin avec Jorge Sampaoli