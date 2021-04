Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ambitions, recrutement… Sampaoli annonce la couleur pour le projet McCourt !

Publié le 8 avril 2021 à 14h30 par T.M.

A la tête de l’OM depuis 2016, Frank McCourt a décidé d’opérer de nombreux changements pour relancer son projet. Alors que l’été s’annonce mouvementé sur la Canebière, Jorge Sampaoli en a dit plus que ce qui attend le club phocéen dans les prochains mois.

Du côté de l’OM, les choses tournaient au vinaigre. Alors que Frank McCourt avait de grandes ambitions pour le club phocéen, les résultats n’étaient pas au rendez-vous et les tensions grimpaient entre la direction et les supporters. Ces derniers avaient Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur et le propriétaire américain a fini par les écouter. En effet, celui qui était président de l’OM depuis 2016 a été remplacé par Pablo Longoria, qui a désormais les pleins pouvoirs. McCourt fait désormais entièrement confiance à l’Espagnol, chargé de mener à bien ce nouveau chapitre sur la Canebière. Et le premier changement apporté a été l’arrivée de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, en lieu et place d’André Villas-Boas. Chargé de donner une identité au club phocéen, l’Argentin devrait opérer, en collaboration avec Pablo Longoria, de nombreux changements cet été. Lors du mercato, cela devrait donc énormément bouger sur les bords de la Méditerranée, à la fois dans le sens des départs, mais aussi dans celui des arrivées, et ce en dépit des finances olympiennes qui sont dans le rouge.

« Je rêve de pouvoir revenir à l'image que j'ai du club »