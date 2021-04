Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Luis Henrique sur son arrivée à l’OM !

Publié le 8 avril 2021 à 14h10 par T.M.

Débarqué à l’OM l’été dernier, Luis Henrique n’a pas connu des premiers pas faciles sur la Canebière. Pas de quoi toutefois le faire regretter son choix.

L’été dernier, l’une des priorités d’André Villas-Boas, alors entraîneur de l’OM, était de faire venir un attaquant axial pour avoir une autre solution que Dario Benedetto. Une mission confiée à Pablo Longoria qui a étudié différentes pistes. Et au final, c’est Luis Henrique qui a posé ses valises à l’OM, débarquant en provenance du Brésil et faisant ainsi le grand saut en Europe à seulement 19 ans. Toutefois, sur la Canebière, on s’est vite rendu compte d'une erreur puisque Luis Henrique est davantage un ailier qu’un buteur. Pour lui, cela n’a donc pas été simple de se faire une place avec un temps de jeu réduit, mais le principal intéressé l’assure, il est heureux sur les bords de la Méditerranée.

« Je suis mes rêves »