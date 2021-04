Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Départ confirmé pour Jérôme Boateng !

Publié le 8 avril 2021 à 14h05 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2021 à 14h06

Jérôme Boateng ne sera plus un joueur du Bayern Munich à l’issue de la saison. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a confirmé que le joueur ne prolongera pas son contrat qui arrive à expiration en juin prochain.