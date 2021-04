Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante sur la vente de l’OM !

Publié le 8 avril 2021 à 12h10 par T.M.

Il y a plusieurs semaines déjà, Thibaud Vézirian avait annoncé la vente de l’OM aux Saoudiens. Et malgré les derniers rebondissements, le journaliste persiste et signe concernant sa position.

L’OM va-t-il être vendu ? Le feuilleton dure depuis plusieurs semaines et Thibaud Vézirian avait d’ailleurs annoncé que cela était réglé et que Frank McCourt allait passer la main aux Saoudiens et notamment au prince Al-Walid Bin Talal. Toutefois, depuis, de nombreux démentis ont été apportés par McCourt et dernièrement, Ben Jacobs, journaliste britannique, a d’ailleurs assuré qu’il fallait désormais oublier cette vente de l’OM : « Mise à jour sur le rachat de Marseille. On m'a dit que le Prince Talal a maintenant mis fin à son intérêt pour l'OM. Il n'y aura pas d'accord saoudien. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix malgré les discussions en cours depuis novembre dernier ».

« C’est bidon »