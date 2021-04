Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est déjà interpellé sur le mercato estival !

Publié le 9 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le prochain recrutement estival de l’OM suscite de nombreuses interrogations, Robert Pirès a fait passer un message fort au président Pablo Longoria à ce sujet.

Entre les joueurs arrivant en fin de contrat (Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain), ceux annoncés sur le départ (Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara) ou encore les prêts assortis d’option d’achat pour qui l’issue est encore incertaine (Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Olivier Ntcham), l’OM va avoir du pain sur la planche lors du prochain mercato estival. Pablo Longoria va devoir gérer au mieux, et avec des moyens financiers limités, cette période. Et un ancien joueur de l’OM l’a interpellé à ce sujet…

« Ce sera à lui d’aller chercher les joueurs »