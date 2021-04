Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision est déjà prise pour Neymar et Kylian Mbappé ?

Publié le 9 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche à prolonger au plus vite les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé, Leonardo s’est montré plutôt optimiste sur l’issue de ces deux dossiers.

Neymar et Kylian Mbappé, auteurs de performances XXL mercredi soir contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-2), finiront-t-ils par prolonger leurs contrats respectifs avec le PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé jeudi, le dossier Neymar est en très bonne voie, mais Kylian Mbappé refuse de se précipiter et se laisse le temps de la réflexion. Pourtant, Leonardo a laissé entendre au micro de Sky Italia qu’il devrait finir par prolonger les deux stars du PSG…

« Des annonces qui devraient vous rendre heureux »