Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait déjà tout prévu pour son départ !

Publié le 8 avril 2021 à 19h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé affronte un nouveau tournant de sa jeune carrière.

L’avenir de Kylian Mbappé fait couler énormément d’encre en ce moment. Le contrat de la star du Paris Saint-Germain se termine en effet en juin 2022 et en marge de la victoire face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Leonardo s’est montré plutôt rassurant. « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux » a expliqué le directeur sportif du PSG, au micro de Sky Sport Italia . De son côté, Mbappé est resté beaucoup plus évasif. « Annoncer mon avenir maintenant ? Non » a déclaré l’attaquant du PSG, à Sky Deutschland . « Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi ». Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Français souhaite garder la main sur son avenir, avec un contrat de courte durée ou encore une clause de départ.

La Ligue des Champions et ensuite le Real Madrid ?