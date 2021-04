Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour le premier coup de Laporta ?

Publié le 8 avril 2021 à 19h00 par T.M.

Pour cet été, il semblait acté qu’Eric Garcia allait faire son retour au FC Barcelone. Pour autant, un rebondissement pourrait ne pas être à écarter pour le défenseur central de Manchester City.

Depuis l’été dernier, le FC Barcelone cherche à faire revenir Eric Garcia, formé à la Masia et aujourd’hui à Manchester City. Toutefois, faute d’argent, le club catalan n’a pas pu réaliser cette opération, attendant finalement cet été et la fin du contrat de l’Espagnol avec les Citizens. D’ailleurs, pour beaucoup, cela semble acté : Eric Garcia rejoindra le Barça à l’issue de son expérience en Angleterre à la fin de la saison. Alors qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties, les termes de celui-ci auraient changé et cela pourrait bien tout relancer pour l’avenir du défenseur central de 20 ans.

Et si Garcia ne rejoignait pas le Barça ?