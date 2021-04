Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour Donnarumma !

Publié le 8 avril 2021 à 22h15 par A.C.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC et suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Il a plusieurs fois confié vouloir continuer au Milan AC, son club formateur, mais sa prolongation semble trainer en longueur. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’intérêt de Leonardo, qui a plusieurs fois essayé d’attirer Donnarumma au Paris Saint-Germain par le passé. Interrogé par la télévision italienne ce mercredi, le directeur sportif du PSG s’est pourtant montré plutôt évasif au sujet du gardien italien. « Si nous sommes sur Donnarumma ? Mais je croyais que c’était une émission de Ligue des Champions, pas de mercato ! » a déclaré Leonardo, au micro de Sky Sport . « En plus nous avons Keylor Navas, qui est un bon gardien ».

Sans Ligue des Champions, Donnarumma quittera Milan