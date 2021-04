Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier Sergio Agüero !

Publié le 8 avril 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que Chelsea ferait partie des clubs intéressés par la perspective de s’attacher les services de Sergio Agüero, tout comme le PSG, les Blues seraient encore loin d’être proches d’enregistrer son arrivée.

Une page de l’histoire de Manchester City se tournera le 30 juin prochain. En effet, à cette date, Sergio Agüero quittera les Citizens au terme de son contrat comme cela a été annoncé dernièrement. Et désormais, tout la question est de savoir où celui qu’on surnomme El Kun rebondira, mais tout indique qu’il ne manque pas de prétendants. En effet, aussi bien le PSG et le FC Barcelone sont annoncés sur ses traces, au même titre que Chelsea, qui aurait également Erling Haaland dans son viseur. Et visiblement, les Blues seraient passés à l’action de manière concrète avec l’attaquant argentin de 32 ans.

Sergio Agüero étudie d’autres options pour son avenir