Mercato - PSG : Kylian Mbappé a refusé une offre colossale !

Publié le 9 avril 2021 à 11h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé semble sur le départ du PSG. D'après la presse espagnole, le Champion du monde aurait même refusé une offre colossale de prolongation.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commentée. Après la victoire contre le Bayern Munich mercredi soir (3-2), Leonardo a d'ailleurs évoqué l'avenir du Champion du monde assurant que « nous arriverons bientôt à une situation plus concrète pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Mais jeudi, la presse espagnole a lâché une bombe dans ce dossier puisque Manu Carreño a révélé que Kylian Mbappé avait finalement refusé de prolonger au PSG ce qui le rapproche d'un départ quasi-certain cet été.

Mbappé refuse 25M€ par an !