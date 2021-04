Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Encore un espoir pour Zidane dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 9 avril 2021 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lucas Vazquez est suivi par de nombreux clubs européens, dont l'AC Milan. Mais la priorité du joueur espagnol est de prolonger au Real Madrid.

Ce n'est pas le dossier qui fait le plus parler du côté du Real Madrid, et pourtant, l'avenir de Lucas Vazquez est un dossier urgent. Et pour cause, l'Espagnol voit son contrat prendre fin en juin prochain et a récemment laissé planer le doute sur son avenir : « Je me concentre sur le présent, je profite de cette année et c'est ce qui me rend heureux. J'ai toujours été et je serai toujours un joueur de Madrid ». Repositionné au poste de latéral droit par Zinedine Zidane, Lucas Vazquez a été très utilisé cette saison, et ne manque pas de prétendants.

Lucas Vazquez veut prolonger au Real