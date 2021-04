Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar, Navas… Leonardo face à un dilemme pour Donnarumma !

Publié le 9 avril 2021 à 7h15 par B.C.

Bien qu’attentif à la situation de Gianluigi Donnarumma, Leonardo se retrouverait face à un dilemme avec le portier de l’AC Milan.

On le sait, Leonardo apprécie le profil de Gianluigi Donnarumma, et la situation contractuelle du portier italien retiendrait l’attention du directeur sportif du PSG. En effet, le joueur sera libre cet été et tarde à trouver un accord avec l’AC Milan, ce qui pourrait inciter le club de la capitale à passer à l’action, et ce malgré les prestations XXL de Keylor Navas. Face au Bayern Munich, le Costaricien a de nouveau montré qu’il était indiscutable dans les cages parisiennes, mais cela n’empêche pas la presse italienne de spéculer sur l’intérêt du PSG pour Donnarumma.

Le dossier Donnarumma trop compliqué pour le PSG