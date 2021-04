Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’annonce troublante de ce joueur de Zidane sur son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 7h30 par B.C.

Après la victoire du Real Madrid face à Liverpool (3-1) ce mardi soir, Lucas Vázquez a été interpellé par la presse sur son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain.

Il pourrait y avoir beaucoup de changements au sein du Real Madrid cet été. Outre les arrivées souhaitées par Florentino Pérez (Alaba, Mbappé, Haaland), de nombreux départs pourraient survenir, et pas des moindres. Sergio Ramos arrive en fin de contrat et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction, tandis que Raphaël Varane pourrait être poussé vers la sortie s’il ne prolongeait pas son bail courant jusqu'en 2022. Lucas Vázquez voit également son avenir s’inscrire en pointillé, lui qui sera bientôt libre. Une incertitude qui n’a pas empêché Zidane d’aligner l’Espagnol ce mardi soir en Ligue des champions, contre Liverpool (3-1). Interrogé après la rencontre, Lucas Vázquez est justement revenu sur sa situation personnelle.

« J'ai toujours été et je serai toujours un joueur de Madrid »