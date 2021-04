Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo a fait la moitié du chemin

Publié le 9 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Leonardo ait laissé entendre qu’une bonne nouvelle serait d’actualité pour Kylian Mbappé, la presse espagnole assure que l’attaquant du PSG aurait prévu de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022.

Dans la foulée de la victoire du PSG face au Bayern Munich en 1/4 de finale de Ligue des champions (3-2) mercredi, Leonardo s’est montré plutôt optimiste quant aux dossiers Kylian Mbappé et Neymar qui sont tous deux sous contrat jusqu’en juin 2022. Et alors que les rumeurs envoyant l’un au FC Barcelone et l’autre au Real Madrid battent leur plein ces derniers temps, tout semble bouclé pour Neymar, comme le10sport.com vous l’a confirmé jeudi. Un contrat liant le Brésilien au PSG jusqu’en juin 2026 a été convenu. En ce qui concerne Mbappé, la donne est bien différente.

Mbappé ne voudrait pas poursuivre au PSG