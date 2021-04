Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain challenge de Zidane est clairement identifié

Publié le 9 avril 2021 à 4h30 par T.M.

De plus en plus, un départ du Real Madrid est évoqué pour Zinedine Zidane. Et c’est sur le banc de l’équipe de France que tout le monde voit Zizou à l’avenir.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait toutefois ne pas aller jusqu’au bout de son contrat et quitter ses fonctions dès cet été. Un coup de tonnerre auquel la Casa Blanca se préparerait déjà. En effet, selon les informations de OK Diario , le Real Madrid sait très bien que Zidane est « imprévisible » et qu’il pourra très bien s’en aller cet été. Un départ préparé par les Merengue qui étudieraient déjà l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Et pour ce qui est de l’avenir de Zizou, un défi revient de plus en plus : succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France.

« Ce sera une victoire pour nous les Français »