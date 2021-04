Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien trouvé le successeur de Ntcham !

Publié le 9 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Alors qu'Olivier Ntcham ne devrait pas être conservé cet été, Pablo Longoria semble déjà avoir identifié son successeur en la personne de Gedson Fernandes dont le profil correspond à celui du joueur prêté à l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille va probablement devoir se mettre en quête d'au moins un voire deux milieux de terrain. Et pour cause, Michaël Cuisance, prêté par le Bayern Munich, ainsi qu'Olivier Ntcham, arrivé également sous la forme d'un prêt pour compenser le départ de Morgan Sanson cet hiver, ne devraient pas être conservé par l'OM. Pablo Longoria est donc déjà actif en coulisses et aurait jeté son dévolu sur Gedson Fernandes prêté par Benfica à Galatasaray. Et selon Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivel , le milieu de terrain portugais semble bien avoir un profil similaire à celui d'Olivier Ntcham.

Gedson Fernandes le box-to-box pour remplacer Nctham ?