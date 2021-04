Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage inquiétant sur la nouvelle piste de Longoria !

Publié le 8 avril 2021 à 1h15 par A.M.

Présenté comme un grand espoir lors de ses débuts, Gedson Fernandes, dans le viseur de l'OM, a grandement déçu comme le souligne un spécialiste du football portugais.

Cet été, l'OM ne devrait pas lever les options d'achat de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham. Par conséquent, Pablo Longoria cherchera à recruter un nouveau milieu de terrain. Et selon les informations de Fotomac , le président de l'OM a déjà tranché puisqu'il serait déjà passé à l'action pour le recrutement de Gedson Fernandes (22 ans), actuellement prêté par le Benfica à Galatasaray et qui ne sera pas conservé par le club turc. Passé par Tottenham et présenté à ses débuts comme l'un des grands espoirs du football portugais, Gedson Fernandes a toutefois déçu et n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui comme l'explique Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela .

«Tout le monde est un peu déçu par son rendement»