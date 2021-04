Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà bouclé un dossier crucial !

Publié le 8 avril 2021 à 0h30 par B.C.

Élu président du FC Barcelone il y a quelques semaines, Joan Laporta continue de modifier l’organigramme du club culé, et devrait prochainement officialiser la venue de Jordi Cruyff.

En mars dernier, les socios du FC Barcelone ont décidé d’élire Joan Laporta à la tête du club culé. Un homme qui connaît parfaitement la maison, puisqu’il a déjà dirigé l’écurie blaugrana entre 2003 et 2010, période durant laquelle le Barça s’est imposé comme l’un des plus grands clubs du monde. Très attendu, Joan Laporta va devoir régler la situation sportive et économique du FC Barcelone, et compte pour cela s’entourer de personnes de confiance. Mateu Alemany, ancien directeur général du FC Valence, a rejoint l’écurie catalane, et Jordi Cruyff est désormais attendu. Le fils de la légende Johan Cruyff est actuellement entraîneur du club de Shenzen en Chine, mais pourrait rejoindre la direction du FC Barcelone, une possibilité qu’il n’a pas écarté lors d’une récente prise de parole au micro de la Cadena SER : « Un avenir au Barça ? On verra. Pour l’instant je suis très concentré sur la Chine. »

L’arrivée de Jordi Cruyff bientôt annoncée