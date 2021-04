Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible scénario se profile pour ce protégé de Raiola !

Publié le 7 avril 2021 à 23h30 par A.D.

Pour renforcer son arrière garde, le FC Barcelone étudierait la possibilité de s'offrir Alessio Romagnoli. Toutefois, Joan Laporta pourrait voir la Juventus lui couper l'herbe sous le pied. En effet, La Vieille Dame et le Milan AC discuteraient d'un échange entre Alessio Romagnoli et Federico Bernardeschi.

Très performant sous les couleurs du Milan AC, Alessio Romagnoli ne manquerait pas de prétendants. En effet, le défenseur central des Rossoneri aurait tapé dans l'oeil de Joan Laporta. Toutefois, le nouveau président du FC Barcelone ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus en pincerait également pour Alessio Romagnoli. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà monté un plan pour prendre les devants sur le Barça.

Des contacts avancés pour un échange Romagnoli-Bernardeschi ?