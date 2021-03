Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste chaude de Laporta se prononce sur son avenir !

Publié le 29 mars 2021 à 14h00 par D.M.

Pressenti pour occuper le rôle de directeur sportif au FC Barcelone, Jordi Cruyff s’est prononcé sur son avenir ce dimanche lors d’un entretien accordé à la presse espagnole.

Longtemps sans réel capitaine à bord, le FC Barcelone a, enfin, trouvé le véritable successeur à Josep Maria Bartomeu. Dirigeant du club catalan entre 2003 et 2010, Joan Laporta a remporté les dernières élections présidentielles en devançant Toni Freixa et Victor Font. Avec le retour de Joan Laporta, plusieurs changements pourraient être opérés notamment dans l’organigramme. Ancien directeur général du FC Valence, Mateu Alemany devrait occuper le même rôle au FC Barcelone. Et pour le poste de directeur sportif, le nouveau président voudrait miser sur un homme dont le nom est bien connu des socios.

« Un avenir au Barça ? On verra »