Mercato - OM : Longoria est déjà passé à l’action pour cette cible estivale !

Publié le 7 avril 2021 à 15h10 par T.M.

Afin de remplacer Olivier Ntcham, l’OM penserait à Gedson Fernandes. Et Pablo Longoria serait d’ores et déjà passé à l’action.

Actuellement au sein de l’effectif de l’OM, Olivier Ntcham ne devrait pas y rester la saison prochaine. En effet, alors que le Français est prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow, Pablo Longoria aurait déjà pris la décision de ne pas conserver le milieu de terrain. Ainsi, Ntcham va retourner en Ecosse et sur la Canebière, sa succession serait déjà à l’étude. Et ce mercredi, les médias turcs assurent qu’un nom aurait déjà été coché pour remplacer le joueur 25 ans : Gedson Fernandes, que Galatasaray ne devrait pas conserver et ainsi renvoyer au Benfica.

Ça s’agite déjà en coulisse !