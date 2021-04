Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 8 avril 2021 à 0h00 par A.D.

Transféré à l'été 2019 au FC Barcelone, Pedri joue actuellement sa première saison sous les couleurs du club blaugrana. Alors qu'elle se sent comme un poisson dans l'eau au Barça, la pépite de 18 ans s'est enflammé pour sa signature.

Très performant avec Las Palmas, Pedri a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. A tel point que le club catalan a offert 10M€ au club des îles Canaries pour s'offrir les services de la pépite de 18 ans. S'il a obtenu le transfert de Pedri à l'été 2019, le Barça ne l'a pas intégré à son effectif avant cette saison. En effet, la direction blaugrana a décidé de prêter le jeune milieu de terrain lors de l'exercice 2019-2020 pour lui laisser le temps de s'aguerrir. Alors qu'il a posé ses valises à Barcelone l'été dernier et qu'il réalise une très bonne première saison sous ses nouvelles couleurs, Pedri s'est réjoui d'avoir pu intégrer une telle équipe.

«Quand j'étais enfant je rêvais de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui»