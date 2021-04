Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive bientôt lancée dans le dossier Ousmane Dembélé !

Publié le 7 avril 2021 à 21h45 par B.C.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé n’est pas assuré de rester en Catalogne s’il ne prolongeait pas rapidement son contrat. Le profil du Français plairait notamment au PSG, mais le club culé a l’intention de rapidement passer à l’action pour son joueur.

Enfin épargné par les blessures, Ousmane Dembélé peut désormais s’illustrer au FC Barcelone. Cette saison, l’international tricolore revit, pour le plus grand bonheur de Ronald Koeman. « Il nous apporte beaucoup avec sa vitesse dans les situations de un contre un et il a joué à tous les postes. Il est meilleur physiquement, la clé de sa saison a été sa constance dans son travail. Bien sûr que je voudrais qu’il reste avec nous », confiait l’entraîneur du Barça dimanche, après la victoire décrochée face à Valladolid (1-0) grâce à un but de Dembélé. Cependant, l’avenir du champion du monde est loin d’être acté. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé pourrait être vendu cet été si le Barça ne parvenait pas à le prolonger. Le PSG ferait partie des prétendants si Neymar venait à émettre le souhait de retourner en Catalogne, mais chez les Blaugrana , on espère encore conserver Dembélé.

Le Barça va passer à l’action pour Dembélé